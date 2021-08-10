Мешканців Львова просять вибачення за тимчасові незручності

Сьогодні у Львові сталась аварія на високовольтній лінії. Роботу електротранспорту планують відновити до обіду. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

На третій тяговій підстанції депо на вулиці Городоцькій вибило основний і резервний високовольтний кабель.

«Відповідно, випуску трамваїв не буде, тільки частково тягачем перетягують до костелу, також трамвай №2 витягнуть на маршрут. Проблема на 2-х тролейбусних маршрутах – 32 і 22 не будуть курсувати, всі інші – на маршрутах», – повідомили в «Львівелектротрансі».

Із ладу вийшли дві кабельні лінії: одна вчора, інша – сьогодні вночі о 4.25. Знеструмлено тягову підстанцію №3 і №7, які живлять трамвайне депо по вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути №22 і №32.

«Люди працюють вручну, тому ліквідація потребує більше часу. Працюємо вручну, не залучаючи техніку, бо це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому ймовірно ліквідація аварії триватиме до обіду», – повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства.

До слова, днями у Львові кав'ярня постелила прапор бойовиків замість килимка. Витерти ноги об прапор російських найманців можна на вулиці Городоцькій, 23. Місцеві мешканці дуже радіють від такого атрибута кав'ярні.