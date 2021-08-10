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    У Львові через аварію зупинились трамваї і тролейбуси

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    Трамваї у Львові зранку 10 серпня не ходять&nbsp; - У Львові через аварію зупинились трамваї і тролейбуси
    Трамваї у Львові зранку 10 серпня не ходять 
    Фото: Львівський портал

    Мешканців Львова просять вибачення за тимчасові незручності

    Сьогодні у Львові сталась аварія на високовольтній лінії. Роботу електротранспорту планують відновити до обіду. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

    На третій тяговій підстанції депо на вулиці Городоцькій вибило основний і резервний високовольтний кабель.

    «Відповідно, випуску трамваїв не буде, тільки частково тягачем перетягують до костелу, також трамвай №2 витягнуть на маршрут. Проблема на 2-х тролейбусних маршрутах – 32 і 22 не будуть курсувати, всі інші – на маршрутах», – повідомили в «Львівелектротрансі».

    Із ладу вийшли дві кабельні лінії: одна вчора, інша – сьогодні вночі о 4.25. Знеструмлено тягову підстанцію №3 і №7, які живлять трамвайне депо по вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути №22 і №32.

    «Люди працюють вручну, тому ліквідація потребує більше часу. Працюємо вручну, не залучаючи техніку, бо це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому ймовірно ліквідація аварії триватиме до обіду», – повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства.

    До слова, днями у Львові кав'ярня постелила прапор бойовиків замість килимка. Витерти ноги об прапор російських найманців можна на вулиці Городоцькій, 23. Місцеві мешканці дуже радіють від такого атрибута кав'ярні.

    Теги: громадський транспорт Львів електроенергія аварія електротранспорт
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    У Львові через аварію зупинились трамваї і тролейбуси