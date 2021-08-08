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    Біля Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ

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    Зійшов із рейок локомотив і перший вагон поїзда - Біля Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ
    Зійшов із рейок локомотив і перший вагон поїзда
    Фото з відкритих джерел

    Нова аварія на Укрзалізниці, на щастя, без постраждалих

    Поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ. Власне, зійшли з рейок локомотив і три колісні пари першого вагону. Інцидент трапився пізнього вечора 7 липня. Про це повідомила Укрзалізниця.

    На щастя, ніхто не постраждав. Щоправда, внаслідок аварії в дорозі затримається зустрічний поїзд №358 Київ – Рахів.

    На місце виїхала комісія Укразалізниці. Випадок розслідують.

    Щодо пасажирів потяга, то їх пересадили до інших вагонів. Наразі вирішують питання щодо руху потяга далі.

    «Просимо вибачення за тимчасові незручності. У разі затримки інших поїздів інформуватимемо додатково», – зауважили в Укрзалізниці.

    Нагадаємо, в Україні до кінця року планують запустити швидкісні електропоїзди від Черкас до Києва з часом у дорозі 2 год. 30 хв.

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    Теги: Укрзалізниця потяг аварія
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    Біля Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ