Біля Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ

Зійшов із рейок локомотив і перший вагон поїзда

Нова аварія на Укрзалізниці, на щастя, без постраждалих

Поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ. Власне, зійшли з рейок локомотив і три колісні пари першого вагону. Інцидент трапився пізнього вечора 7 липня. Про це повідомила Укрзалізниця.

На щастя, ніхто не постраждав. Щоправда, внаслідок аварії в дорозі затримається зустрічний поїзд №358 Київ – Рахів.

На місце виїхала комісія Укразалізниці. Випадок розслідують.

Щодо пасажирів потяга, то їх пересадили до інших вагонів. Наразі вирішують питання щодо руху потяга далі.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності. У разі затримки інших поїздів інформуватимемо додатково», – зауважили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, в Україні до кінця року планують запустити швидкісні електропоїзди від Черкас до Києва з часом у дорозі 2 год. 30 хв.

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