У Львові чоловік влаштував стрілянину в торговельному центрі



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У результаті інциденту ніхто не постраждав, а зловмисника затримали силами Державної служби охорони Скріншот з відео

23-річний львів'янин влаштував стрілянину, ймовірно, через стосунки з дівчиною

У вівторок, 4 лютого, відвідувач влаштував стрілянину в торговельному центрі Forum Lviv.

Про це розповіла Zaxid.net речниця львівської поліції Світлана Добровольська.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, а зловмисника затримали силами Державної служби охорони.

У 23-річного місцевого мешканця вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. За словами очевидців, чоловік здійснив один постріл.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич проінформував, що чоловік влаштував стрілянину, ймовірно, через стосунки з дівчиною.

За даним фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

До слова, у Росії пенсіонер розстріляв молодиків, які влаштували пиятику у під’їзді.