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    У Львові чоловік влаштував стрілянину в торговельному центрі

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    <p>У результаті інциденту ніхто не&nbsp;постраждав, а зловмисника затримали силами Державної служби охорони</p> - У Львові чоловік влаштував стрілянину в торговельному центрі

    У результаті інциденту ніхто не постраждав, а зловмисника затримали силами Державної служби охорони

    Скріншот з відео

    23-річний львів'янин влаштував стрілянину, ймовірно, через стосунки з дівчиною

    У вівторок, 4 лютого, відвідувач влаштував стрілянину в торговельному центрі Forum Lviv.

    Про це розповіла Zaxid.net речниця львівської поліції Світлана Добровольська.

    У результаті інциденту ніхто не постраждав, а зловмисника затримали силами Державної служби охорони. 

    У 23-річного місцевого мешканця вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет. За словами очевидців, чоловік здійснив один постріл.

    Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич проінформував, що чоловік влаштував стрілянину, ймовірно, через стосунки з дівчиною.

    За даним фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    До слова, у Росії пенсіонер розстріляв молодиків, які влаштували пиятику у під’їзді.

    Національна поліція України кримінал Львів стрілянина Ігор Зінкевич
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