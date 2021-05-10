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    У Львові дворічна дитина випала з вікна восьмого поверху

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    Правоохоронці встановлюють всі обставини події - У Львові дворічна дитина випала з вікна восьмого поверху
    Правоохоронці встановлюють всі обставини події
    Фото поліції

    Дворічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові

    У Львові дворічна дівчинка випала з вікна 8 поверху, дитина загинула. Про це повідомила поліція Львівської області.

    10 травня близько 8.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина. Як встановили правоохоронці, дворічна дівчинка випала з вікна восьмого поверху.

    На місці працюють співробітники відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції, правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

    Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook розповів, що матір дівчинки має проблеми з алкоголем.

    «Слідство не підтвердило те, що жінка викинула дитину. У неї є проблеми з алкоголем і після того, як дитина випала з вікна, вона дійсно вийшла і йшла в невідомому напрямку», – написав він.

    Нагадаємо, вчора унаслідок ДТП у Рівненському районі загинули водій та його півторамісячний син.

    За даними поліції, водій автомобіля Аudi А4 – 34-річний рівнянин, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області.

    Через кілька годин у лікарні померла й 37-річна дружина керманича автомобіля Аudi. Перед цим у неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та перелом передпліччя.


    Теги: діти Львів поліція
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