Залізничний вокзал у Києві черговий раз «замінували»

Крім «Києва-Пасажирського», вибухівку шукають ще на ряді столичних обʼєктів

Правоохоронці шукають вибухівку на залізничному вокзалі «Київ-Пасажирський» після повідомлення про замінування низки об’єктів у Києві. Про це у коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.

«Надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу та ряду об’єктів. Наразі проводиться перевірка», – сказала Зубрєва.

7 травня цього року у Києві поліцейські перевіряли інформацію про замінування торгових центрів та майже всіх станцій метро. Учора, 8 травня, поліція Києва перевіряла інформацію про замінування аеропорту «Київ» та ряду медичних установ.

Крім того, Київська міська прокуратура повідомила про підозру чоловіку через повідомлення про фальшиве замінування Верховної Ради, яке надійшло у поліцію 5 травня 2021 року близько 23-ї години.

На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

Минулого року Деснянським районним судом Києва було засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки», а Солом’янським районним судом Києва було задоволено клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста.