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    У Львові під час футбольного матчу уболівальників безкоштовно стригтимуть

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    При цьому вболівальники матимуть змогу спостерігати за перебігом поєдинку - У Львові під час футбольного матчу уболівальників безкоштовно стригтимуть
    При цьому вболівальники матимуть змогу спостерігати за перебігом поєдинку

    17 жовтня ФК «Рух» проведе черговий поєдинок чемпіонату проти київського «Динамо»

    У суботу, 17 жовтня, футбольний клуб «Рух» проведе черговий поєдинок чемпіонату проти київського «Динамо» на «Арені Львів».

    Як пише «Четверта студія» з посиланням на «Винниківський вісник», футбольний клуб «Рух» і чоловіча перукарня FIRM пропонують новий сервіс: свої двері на «Арені Львів» відкриє міні-перукарня, в якій кращі майстри безкоштовно зроблять модну зачіску вболівальникам «жовто-чорних».

    При цьому вболівальники матимуть змогу спостерігати за перебігом поєдинку.

    Для того, щоби скористатися згаданою послугою, всі охочі можуть написати на сайті ФК «Рух» невеличкий коментар про те, з якою зачіскою у вас асоціюється ФК «Рух».

    Трьох авторів, коментарі яких буде визнано найкращими, безкоштовно пострижуть під час матчу (до речі, його початок – о 17:00).

    Нагадаємо, що Україна отримала дозвіл на проведення з глядачами міжнародних футбольних матчів.

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