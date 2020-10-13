Столичний транспорт працюватиме довше через футбол: список маршрутів
Подовжено роботу деяких маршрутів тролейбусів, трамваїв і автобусів
У ніч проти 14 жовтня у Києві низка маршрутів громадського пасажирського транспорту працюватиме на годину довше у зв’язку із проведенням футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».
Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів:
- тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 31;
- трамвайних – №№ 1, 8, 28;
- автобусних у режимі маршрутного таксі – №№ 155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.
Нагадуємо, що роботу метро також подовжать на годину, а ввечері 13 жовтня на трьох станціях можливе обмеження на вхід. Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення (із 23:30). Останній поїзд вирушить із центру міста близько 01:15.