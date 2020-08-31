Тренер «Прикарпаття»: Як грати в футбол, якщо майже вся команда перехворіла на Covid-19?



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Наставник клубу першої ліги Володимир Ковалюк знайшов виправдання поразкам

Тренер першолігового футбольного клубу «Прикарпаття» з Івано-Франківська Володимир Ковалюк стверджує, що майже вся команда, яку він очолює перехворіла коронавірусом. Сьогодні фахівець зібрав прес-конференцію, від якої очікували, що Ковалюк оголосить про свою відставку за підсумками принизливої поразки в рамках першого раунду Кубка України друголіговому хмельницькому «Поділлю». Натомість пролунала інша інформація.

«Ще взимку ми попрощалися зі старшими футболістами, які вже були на «закаті своєї кар’єри». Ми свідомо пішли на омолодження. Готувалися взимку в Яремче, потім у Туреччині. Та прийшов коронавірус і всі були вдома, бо ми не маємо спеціальної бази для тренувань. Тому майже два з половиною місяці хлопці були вдома», – розповідає Ковалюк.

За словами тренера, команду зібрали після карантину для продовження турніру, але підготовку, таку як взимку – вже не можна було зробити.

«Я вірю в «Прикарпаття», яке буде сильною командою з місцевих футболістів. А для цього потрібно постійно і багато тренуватися, а у нас забрали на це час через коронавірус», - виправдовується тренер.

Ковалюк розповідає, що багато людей з команди перехворіли чи хворіють на коронавірус. Спортивний директор лежав у реанімації, а масажист команди – зараз лежить в реанімації, також хворіє лікар «Прикарпаття». Він додає, що частина футболістів вже перехворіли на коронавірус, а частина – хворіють зараз.

«І як тут грати у футбол? Сподіваюся, що старші футболісти приведуть себе у порядок після хвороби. Вона б’є по-різному – когось сильніше, когось легше. Спортивний директор понад місяць пролежав у лікарні, був на вентиляції легень, можна казати, що він вижив», – наголошує Ковалюк.

Тренер додає, що вони будуть просити переносити найближчі матчі, адже команда не може їхати без лікаря та масажиста. Також команда планує піти на 14-денну самоізоляцію.

Він каже, що такі прес-конференції планує проводити щомісяця, аби вболівальники бачили, як справи у команди: «Хочу захистити своїх футболістів, які не роблять нічого поганого. Вони роблять свою роботу. У нас немає рівня Мессі чи Роналду – у нас прості хлопці, які прийшли зі школи. Нам потрібна команда не на один рік, тому її треба оновлювати».