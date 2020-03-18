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    Вулицями Львова їздять автомобілі-гучномовці. Виглядає трохи моторошно (відео)

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    Вулицями Львова їздять автомобілі-гучномовці. Виглядає трохи моторошно (відео)
    Скріншот з відеозапису

    У пресслужбі львівської мерії уточнили, що загалом по місту буде їздити шість таких автомобілів

    Від середи, 18 березня, вулицями Львова їздитимуть машини з гучномовцями, які проситимуть старших людей не виходити із дому.

    Про запуск таких автомобілів у середу, 18 березня, повідомив мер Львова Андрій Садовий, пише Zaxid.net.

    «Відсьогодні такі інформаційні машини їздитимуть по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб старші люди залишались вдома. Подбайте про ваших батьків та бабусь/дідусів!» – зазначив мер Льова.

    У пресслужбі мерії уточнили, що всього по місту буде їздити шість таких автомобілів.

    Зазначимо, хоч на коронавірус хворіють люди різного віку, найнебезпечнішим він є саме для старших осіб.

    Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

    Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

    Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус. 

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