Вулицями Львова їздять автомобілі-гучномовці. Виглядає трохи моторошно (відео)



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Скріншот з відеозапису

У пресслужбі львівської мерії уточнили, що загалом по місту буде їздити шість таких автомобілів

Від середи, 18 березня, вулицями Львова їздитимуть машини з гучномовцями, які проситимуть старших людей не виходити із дому.

Про запуск таких автомобілів у середу, 18 березня, повідомив мер Львова Андрій Садовий, пише Zaxid.net.

«Відсьогодні такі інформаційні машини їздитимуть по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб старші люди залишались вдома. Подбайте про ваших батьків та бабусь/дідусів!» – зазначив мер Льова.

У пресслужбі мерії уточнили, що всього по місту буде їздити шість таких автомобілів.

Зазначимо, хоч на коронавірус хворіють люди різного віку, найнебезпечнішим він є саме для старших осіб.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.