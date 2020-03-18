ВООЗ передала Україні набір реагентів для тестів на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше ВООЗ передала Україні набір реагентів на 3 тис. реакцій

Набір містить 5 тис. реакцій, що дасть змогу перевірити 1,6 тис. українців

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні другий набір реагентів для тестування на коронавірус COVID-19. Про це повідомили на сторінці у Facebook пресслужби Центру громадського здоров’я.

Зазначається, додатковий набір містить 5 тис. реакцій, що дасть змогу перевірити 1,6 тис. українців.

Раніше ВООЗ передала Україні набір реагентів на 3 тис. реакцій.

За даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця поточного тижня Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус. Зеленський уточнив, що тести будуть уже в цю суботу, 21 березня.

Також повідомлялося, що у Києві найближчим часом очікують поставку 4-5 тис. тестів для діагностики коронавірусу.

До відома, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.