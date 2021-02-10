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    У Львові прикордонники затримали білоруса, якого шукав Інтерпол

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    Під час перевірки документів прикордонники встановили, що чоловік перебуває в розшуку - У Львові прикордонники затримали білоруса, якого шукав Інтерпол
    Під час перевірки документів прикордонники встановили, що чоловік перебуває в розшуку
    Фото: ДПСУ

    Громадянин Білорусі в аеропорту Львова сідав на рейс до Мінська

    На львівському летовищі прикордонники затримали іноземця, який знаходився в міжнародному розшуку.

    Про це йдеться у повідомленні Дежприкордонслужби.

    Чоловіка розшукували правоохоронні органи Литви за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з контрабандою наркотиків.

    Громадянин Білорусі в аеропорту Львова сідав на рейс до Мінська. Однак під час перевірки його документів прикордонники встановили, що він перебуває в розшуку за контрабанду наркотичних засобів.

    Поінформовано чергового Інтерполу в Києві, підозрюваного передано співробітникам поліції.

    У грудні минулого року прикордонники затримали в «Борисполі» поляка,якого розшукував Інтерпол. Українські служби передали чоловіка співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції до Польщі.

    Раніше українські прикордонники виявили на кордоні з Росією обгорілий мікроавтобус, який потрапив у рів проти контрабанди. У ньому знайшли залишки червоної та чорної ікри.

    Теги: прикордонники Білорусь Інтерпол Львів аеропорт наркотики Литва
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