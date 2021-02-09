До п’яти років обмеження волі: жителів Одещини спіймали з наркотиками

Чоловікам загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Процесуальне рішення щодо фігурантів буде прийняте після отримання результатів експертного дослідження

На Одещині у двох чоловіків поліцейські виявили канабіс.

Обидва зізналися, що тримали його для власного вживання, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

34-річного жителя міста Чорноморськ правоохоронці викрили у зберіганні наркотичного зілля прямо на вулиці. До 41-річного мешканця села Маяки, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, поліцейські приходили з санкціонованим обшуком додому.

Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Процесуальне рішення щодо фігурантів буде прийняте після отримання результатів експертного дослідження вилучених речовин. Відповідно до чинного законодавства, чоловікам загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.