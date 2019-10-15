У Львові у трамваї грабіжники поранили чоловіка ножем у груди



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Чоловік отримав ножове поранення під час проїзду у трамваї № 8 між зупинками Кінотеатр Довженка — Верхній Шувар

У Львові чоловік отримав ножове поранення в груди в трамваї, намагаючись захистити дівчину від грабіжників.

Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська на своїй сторінці у Facebook.

Добровольська повідомляє, що 13 жовтня, о 17:55 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень з діагнозом «проникаюче поранення грудної клітини зліва» госпіталізований 45-річний львів’янин.

«Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік отримав ножове поранення під час проїзду у трамваї № 8 між зупинками Кінотеатр Довженка — Верхній Шувар у період між 16:10 — 16:30. Як пояснив поранений, він став очевидцем того, як невідомі чоловіки намагались викрасти мобільний телефон у дівчини та перешкодив їм — тоді один зі зловмисників завдав йому удару ножем у груди», — написала Добровольська.

За її словами, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України

Також, поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.