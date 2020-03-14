Медики назвали важкі наслідки коронавірусу



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У пацієнтів, що вилікувалися від корнавірусу, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі

Медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

Про це пише газета South China Morning Post.

Глава центру інфекційних захворювань лікарні Принцеси Маргарет Оуен Цзен повідомив, що висновок про наслідки коронавірусу заснований на дослідженні стану близько 12 пацієнтів, які вилікувалися. Двоє чи троє з них вже не можуть робити те, що робили раніше, наприклад, ходити без задишки. У дев'яти пацієнтів виявлено ознаки, що свідчать про пошкодження внутрішніх органів.

Пацієнти пройдуть подальше обстеження, за підсумками якого планується визначити, як сильно у них ослаблена легенева функція. Крім того, належить з'ясувати, наскільки довгостроковий ефект може надати COVID-19 на легені.

Фахівець також порадив людям, які видужали від коронавірусу, виконувати вправи для стимулювання серцево-судинної системи, наприклад, займатися плаванням. За його словами, це допоможе легеням відновитися.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах лікарі відкладають операції у зв'язку з поширенням коронавірусу. Йдеться про нетермінові операції.

Наголошується, що таким чином можна забезпечити більше лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

Станом на 6:00 суботи загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5,429 осіб.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійног