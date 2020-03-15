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    Спецборт з евакуйованими українцями вилетів з Венеції

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    Літак компанії SkyUp з евакуйованими українцями вилетів з Венеції - Спецборт з евакуйованими українцями вилетів з Венеції
    Літак компанії SkyUp з евакуйованими українцями вилетів з Венеції

    Літак повинен прилетіти в Україну близько 23:00

    Літак спецрейса компанії SkyUp, який евакуює громадян України з Італії, вилетів з Венеції.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

    Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що літак прибуде в аеропорт «Бориспіль« близько 22:30 - 23:00.

    «Спецборт з українцями на борту тільки що вилетів з Венеції. Чекаємо співвітчизників вдома. Україна своїх не кидає», - написав Кулеба.

    Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

    Пізніше в ході брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що на борту літака перебувають 123 людини. При цьому він зазначив, що ще троє людей, які перебували в додатковому списку, так і не зареєструвалися на рейс.

    Як повідомлялося, уночі 13 березня прикордонники Словенії зупинили два автобуси з українцями, які прямували з Італії. Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.

    Пізніше стало відомо, що влада Словенії пропустила частину транспортних засобів, що були заблоковані на кордоні з Італією, де серед інших застрягли й українські перевізники.

    Нагадаємо, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

    Аеропорт Бориспіль Італія літак аеропорт SkyUp Дмитро Кулеба Владислав Криклій ВООЗ коронавірус
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