Спецборт з евакуйованими українцями вилетів з Венеції



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Літак компанії SkyUp з евакуйованими українцями вилетів з Венеції

Літак повинен прилетіти в Україну близько 23:00

Літак спецрейса компанії SkyUp, який евакуює громадян України з Італії, вилетів з Венеції.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що літак прибуде в аеропорт «Бориспіль« близько 22:30 - 23:00.

«Спецборт з українцями на борту тільки що вилетів з Венеції. Чекаємо співвітчизників вдома. Україна своїх не кидає», - написав Кулеба.

Спецборт з українцями на борту щойно вилетів з Венеції. Чекаємо на співвітчизників вдома. Україна своїх не кидає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Пізніше в ході брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що на борту літака перебувають 123 людини. При цьому він зазначив, що ще троє людей, які перебували в додатковому списку, так і не зареєструвалися на рейс.

Як повідомлялося, уночі 13 березня прикордонники Словенії зупинили два автобуси з українцями, які прямували з Італії. Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.

Пізніше стало відомо, що влада Словенії пропустила частину транспортних засобів, що були заблоковані на кордоні з Італією, де серед інших застрягли й українські перевізники.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.