МОЗ планує забов’язати лікарні переносити планові операції через коронавірус



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МОЗ планує забов’язати лікарні переносити планові операції через коронавірус

Лікарні хочуть підготувати до надання допомоги людям, у яких можуть виявити коронавірус

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець 16 березня підпише наказ, який зобов’язуватиме медзаклади переносити планові операції. Таким чином лікарні хочуть підготувати до надання допомоги людям, у яких можуть виявити коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, операції переноситимуть на пізніший термін, «щоб ми звільняли заклади охорони здоров’я і були готові для надання якісної ефективної медичної допомоги, яку будуть потребувати українці (на випадок поширення коронавірусу — ред.».

15 березня міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець запропонував обмежити в Україні масові зібрання понад 10 людей, закрити заклади громадського харчування та торгово-розважальні центри, обмежити пересування в середині країни, запровадити дистанційний режим роботи та переглянути режим роботи громадського транспорту.

Також Ємець пропонує негайно, з урахуванням ситуації, перепрофілювати лікарні в інфекційні, опрацьовувати лише невідкладні випадки, скасувати всі невідкладні заходи та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

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