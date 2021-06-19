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    У Львові затопило вулицю Зелену

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    Львів теж залило, але не дуже сильно - У Львові затопило вулицю Зелену
    Львів теж залило, але не дуже сильно
    Фото: Четверта студія

    Жодного порівняння з буйством стихії в Криму тут немає

    Дощі продовжують заливати Україну. Услід за Кримом постражлала Галичина. Втім, не так масштабно як Керч чи Ялта.

    Як повідомляє «Четверта студія» з посиланням на повідомлення у чаті «Варта-1», у Львові затоплено вулицю Зелену. Як йдеться у повідомленні, вода стоїть на дорозі біля автосалону «Шкода».

    Свого часу злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста Лева. Зокрема на Привокзальній, вулиці Сахарова та проспекті Чорновола утворилися величезні «озера» та «річки», в яких потопали автівки та громадський транспорт.

    Теги: стихійні лиха вода Львів транспорт
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    У Львові затопило вулицю Зелену