У Львові з'явилася велетенська оголена скульптура (фото, відео)

Скульптура авторства Емануеле Джіаннеллі є подарунком Львову від італійських друзів

28 червня у Львові біля Оперного театру встановили гігантську оголену скульптуру, яка «триматиме» будівлю. Ця скульптура має висоту 6 метрів і носить назву «Містер Арбітрум». Про це під час брифінгу 28 червня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Скульптура авторства Емануеле Джіаннеллі є подарунком Львову від італійських друзів. Протягом декількох тижнів скульптура «триматиме» Оперний театр, а після цього, як зазначив Садовий, буде надалі «подорожувати світом».

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Оголена скульптура нібито тримає Оперний театр у Львові

«Зазначу, що жодної бюджетної гривні ми не витратили, це благодійні пожертви. Символічно, шо в День Конституції скульптура – в Україні. З одного боку, світ підтримує нас, а з іншого боку, Україна сьогодні захищає європейські цінності. Арбітрум символізує силу. Меседж про сьогоднішню подію розійдеться по всіх медіа, тож важливо, щоб усі побачили Львів як культурну столицю», – додав мер Львова Садовий.

За словами заступника директора Львівської національної опери Тараса Курчика, у скульптурі закладено дуалізм – підтримувати чи штовхати.

«У час агресії скульптура є символом підтримки української культури та нашої нації. Ми можемо дискутувати та дивитися на скульптуру з різних ракурсів, але вона є підтримкою», – підкреслив Тарас Курчик.

Скульптор заклав у проєкт дуалістичну ідею – скульптура має і тримати і відштовхувати водночас

Як зазначив автор скульптури, її доставили в Україну, щоб підтримати народ у складний час війни та відштовхнути ворога.

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Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині мешканці села не давали знести радянський пам'ятник колгоспниці, який нагадував їм українську політикиню Юлію Тимошенко. Це типова скульптура в стилістиці соцреалізму: жінка-колгоспниця, яка несе на рушнику хліб. Через косу довкола голови місцеві люблячи називали її «Юлею».