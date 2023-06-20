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У Львові приліт в обʼєкт критичної інфраструктури: що відомо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові приліт в обʼєкт критичної інфраструктури: що відомо
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фото ілюстративне

Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут

Цієї ночі дрони атакували Львів та область. Окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає. 

«Більше інформації, на жаль, поки дати не можемо. Прошу не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загорання», – йдеться в повідомленні.

Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.

Також під час тривоги вибухи лунали і в Києві.

Крім того, окупанти цієї ночі завдали удару по Запоріжжю та передмістям, цілями стали комунікації, сільськогосподарська техніка, а також популярне місце відпочинку.

Теги: Львів війна безпілотник

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