У Львові приліт в обʼєкт критичної інфраструктури: що відомо

Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут

Цієї ночі дрони атакували Львів та область. Окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає.

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«Більше інформації, на жаль, поки дати не можемо. Прошу не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загорання», – йдеться в повідомленні.

Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

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Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.

Також під час тривоги вибухи лунали і в Києві.

Крім того, окупанти цієї ночі завдали удару по Запоріжжю та передмістям, цілями стали комунікації, сільськогосподарська техніка, а також популярне місце відпочинку.