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    У Львові жінка напала на поліцейську

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    У Львові жінка напала на поліцейську

    Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років

    У Львові жінка напала на поліцейську, яка приїхала на виклик.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.

    «Сьогодні, 1 лютого, близько 5:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 63-річної жительки Залізничного району Львова про те, що її 32-річна дочка разом зі своїм чоловіком розпивають спиртне і здійснюють стосовно неї насильство», - йдеться в повідомленні.

    На місце події прибули мобільна група і екіпаж патрульних поліцейських.

    «Правоохоронці припинили правопорушення, проте донька заявниці вела себе неадекватно, не виконувала законні вимоги поліцейських і завдала офіцерові поліції - співробітниці мобільної групи реагування, тілесні ушкодження», - зазначили в поліції.

    За фактом слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

    Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до п'яти років позбавлення волі.

    Проводиться досудове розслідування.

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