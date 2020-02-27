Російська мова у Раді: у «Слузі народу» відреагували на ініціативу Бужанського



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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують дозволити депутатам виступати в парламенті російською чи іншими мовами нацменшин

Заступниця голови фракції «Слуга народу» виступила за те, щоб мовою пленарних засідань і засідань комітетів була українська мова.

У фракції «Слуга народу» прокоментували ідею свого нардепа Максима Бужанського дозволити виступи у Верховній Раді російською мовою.

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук наголосила, що цей законопроект ще не обговорювався на засіданні депутатів від «Слуги народу»

«Усі законопроекти, які стосуються роботи Верховної Ради, а особливо такі суперечливі, повинні спочатку отримати підтримку 70% голосів фракції, щоб мати підтримку в залі. Поки ми не обговорювали цю ініціативу. В цілому ми вважаємо, що офіційна комунікація осіб, які здійснюють публічну владу, повинна відбуватися державною мовою», - цитує Кравчук «РБК-Україна».

Нардеп виступила за те, щоб мовою пленарних засідань і засідань комітетів була українська мова.

А поза своїх повноважень або під час спілкування безпосередньо з виборцями нардепи можуть використовувати будь-яку мову.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради Максим Бужанський (фракція «Слуга народу») і Олег Волошин (фракція «Опозиційна платформа – За життя») пропонують парламенту використовувати російську та інші мови національних меншин у ході парламентських слухань та пленарних засідань.

Як відомо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.