ЗМІ: 80%, що нардеп від «Слуги народу» стане новим віцепрем’єром



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Наразі 46-річний нардеп Олександр Завітневич очолює комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

В Офісі президента начебто обговорюють кандидатуру на віцепрем’єра з питань промисловості Олександра Завітневича

В Офісі президента розглядають кандидатуру народного депутата від «Слуги народу» Олександра Завітневича на посаду віцепрем’єр-міністра.

Про це повідомили поінформовані співрозмовники УП у фракції «Слуга народу».

«Люди в Офісі президента повертаються до старої концепції – варто Гончарука посилити віце. Зараз в Офісі президента обговорюють кандидатуру на віцепрем’єра з питань промисловості нашого Сашу Завітневича. Даю 80% ймовірності, що він і буде віце», - зазначило джерело ЗМІ.

Наразі 46-річний Олександр Завітневич очолює комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він є одним із співзасновників Смілянського ливарного заводу.

У 2016 році заснував ТОВ «МТІ» – підприємство, що надає в оренду обладнання та машини, займається механічною обробкою металічних виробів та гуртовою торгівлею обладнанням для видобувної галузі та будівництва.

Другою засновницею та директором ТОВ «МТІ» є дружина Завітневича – Наталія. У 2012 році вона давала коментар журналістам Forbes як однокласниця Зеленського.

Відзначимо, раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про нібито можливе призначення Тігіпка прем'єр-міністром. Деякі ЗМІ з посиланням на обізнані джерела стверджують, що «це питання вирішене на 99%».

Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук завив, що «жодних заяв не писав і з президентом таких тем не обговорював».

17 січня стало відомо, що Гончарук написав заяву про відставку і передав її Зеленському. Це сталося після того, як у мережу «злили» файли, змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді.

Тоді відставка Гончарука не відбулася.