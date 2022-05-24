У Маріуполі під завалами будинку знайшли 200 тіл: окупанти відмовляються їх ховати

Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих в Маріуполі, МЧС Росії залишило місце робіт

Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих в Маріуполі, МЧС Росії залишило місце робіт

Ступінь розкладання тіл дуже високий

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що завали розбирали в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру, а ступінь розкладання тіл дуже високий.

«При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру у підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі», – йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначає, що через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої «державної корпорації «ритуал» з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.

«Для «офіційного» безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в «морг» видавши що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля «Метро» на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилось на суцільне кладовище», – додають в міськраді.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі росіяни не пускають місцевих розбирати завали розбомбленого драматичного театру й приховано вивозять звідти тіла загиблих.

За даними розслідувачів, росіяни вбили близько 600 людей у театрі Маріуполя.

Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Попередньо вважалось, що внаслідок нього загинули близько трьохсот людей.