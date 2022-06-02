У Маріуполі рашисти страчують українських чиновників – мер

Щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстріл

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали страчувати українських чиновників і волонтерів. Про це повідомляє Маріупольська міськрада в Telegram.

Окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють всіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами і окупаційною владою.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд «ДНР» засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.

«Також у в'язниці в Оленівці утримуються кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців і намагалися доставити продукти з водою в заблоковане місто», – йдеться в повідомленні.

Вироку очікує також українська суддя. Вона займалася розглядом справ, пов'язаних з сепаратизмом, які набули чималого розголосу. Відомо, що вона піддається тортурам з боку окупантів.

Як раніше повідомлялося, Росія готує фейковий «суд» над «азовцями». Як повідомлялося, в акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби.

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