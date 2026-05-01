У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів

Дослідники: окупанти могли звозити тіла загиблих разом із будівельним сміттям і ховати їх без жодних позначок

На Старокримському кладовищі в окупованому Маріуполі виявлено приховане масове поховання завдовжки понад 50 метрів, яке з'явилося під час боїв за місто у 2022 році. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Маріупольську міську раду, яка посилається на дослідження фонду Mariupol Destruction and Victims.

Де і як виявили поховання

Поховання розташоване в низині Старокримського кладовища, прихованій природним рельєфом – приблизно за 3 км від житлової забудови і за 2 км від імпровізованого «морга» на Запорізькому шосе, куди у 2022 році загарбники звозили тіла загиблих. Жодних позначень чи стежок до цього місця немає – пагорб заріс травою й чагарниками.

Вперше цю ділянку дослідник фонду Mariupol Destruction and Victims Сергій (публікується під ніком MRPLmap) помітив на супутникових знімках у 2023 році. Тоді там був рівчак. Порівнявши карти різних дат, він встановив: до 29 березня 2022 року ділянка була чистою, а вже до 9 травня там з'явився котлован, який влітку засипали. На найсвіжішому знімку від 23 березня 2025 року насип порослий травою, поряд немає жодних під'їзних шляхів.

«Там помітний насип, і білі крапки на мапі – найімовірніше, фрагменти будівельного сміття. Будівельним або іншим сміттям камуфлюють свіжезакопану могилу, доки не з'явиться інше маскування – наприклад, виросте трава», – пояснює дослідник.

Фото: MRPLmap

Поховання зростало з часом

Показово, що розміри поховання збільшувалися: якщо 9 травня 2022 року довжина рову становила близько 30 метрів, то до серпня 2024-го насип на його місці сягнув уже 55 метрів. Це може свідчити про те, що сюди звозили жертв з різних адрес.

«Це вказує на заборону наближатися. Тобто будівництва там не вели. Траншею викопали на початку травня і влітку 2022 року засипали», – каже Сергій.

Фото: MRPLmap

Хто міг бути похований тут

За версією дослідників фонду Mariupol Destruction and Victims, у цьому місці можуть перебувати тіла загиблих із будинку на проспекті Миру, 127, – багатопід'їзної дев'ятиповерхівки, яку окупанти знищили авіабомбою. Підтверджено щонайменше 45 прізвищ загиблих, проте точна кількість жертв невідома. Уламки разом з тілами, за свідченнями очевидців, вивозили з 9 до 25 травня 2022 року.

«Є свідки, які розповідали, як бачили, що з ковша екскаватора стирчали кістки. Тобто тіла впереміш із будівельним сміттям», – підкреслює дослідник.

За даними фонду, окупаційні сили звозили уламки зруйнованих будинків разом з тілами на спеціальні полігони, де відбирали великі фрагменти тіл, а відтак вивозили в місця поховання. Дослідники також припускають, що тут можуть бути жертви й інших ударів – насип з часом збільшувався.

Фото: MRPLmap

Що таке приховане масове поховання

За поясненням фонду, масове поховання визначається не кількістю тіл, а тим, що там ховають людей, які загинули внаслідок одних і тих самих чинників – зокрема війни чи катастроф. Від братської могили його відрізняє мета: приховане поховання навмисно маскують, аби знищити сліди злочинів або приховати кількість жертв.

«Виявлення прихованих масових поховань дозволяє відновити історичну справедливість і людську гідність загиблих та їхніх родичів, довести воєнні злочини, репресії, геноцид, боротися з російською пропагандою», – наголошує Сергій.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року окупаційна влада закрила Старокримський цвинтар – найбільше кладовище поблизу Маріуполя – через брак місця. Радник міського голови Петро Андрющенко тоді зауважив, що спершу там з'явилося 21 сектор масових поховань, а потім щотижня додавалося ще 300–400 нових могил.

До слова, за даними Human Rights Watch, лише за перший рік повномасштабної війни в Маріуполі поховали понад 10 тисяч людей, щонайменше 8 тисяч з яких загинули безпосередньо від бойових дій або пов'язаних з ними причин.