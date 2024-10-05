У Маріупольській області окупанти заборонили поховання на великому кладовищі: причина

Петро Андрющенко повідомив, що нового місця для кладовища росіяни не виділили

Окупаційна влада закрила місткий цвинтар в Старому Криму Маріупольської області. Причина є брак місця. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Банально закінчилось місце. Спочатку трагічний 21 сектор масових поховань вбитих росіянами маріупольців на десятки тисяч могил. Потім щотижня 300-400 нових могил третій рік. Місце скінчилось», – йдеться у повідомленні.

Радник міського голови зауважив, що місце під новий цвинтар росіяни не закріпили.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти змушують українських дітей займатися виготовленням безпілотників для російської армії. Відомо, що у Маріуполі у школі №47, відкрили спеціалізований інженерний клас, де школярів навчають проєктуванню та виробництву дронів. Це є частиною російської програми «Образование», яка фінансується Кремлем.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники анонсували будівництво 3,5 тис. нових квартир, які збираються продавати за цінами, недоступними місцевим жителям.