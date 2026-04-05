Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ

Анастасія під час запису інтерв'ю в колонії
фото: radiosvoboda.org

Анастасія Ясагашвілі передавала інформацію про позиції українських військових та місця зберігання боєприпасів

Засуджена в Україні за державну зраду Анастасія Ясагашвілі відверто розповіла про співпрацю з російськими спецслужбами під час окупації Запорізької області. На момент цих подій їй було 19 років, і вона мала однорічну дитину. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Радіо «Свобода».

За словами жінки, вона погодилася на взаємодію з окупаційною владою після захоплення її села на початку повномасштабного вторгнення.

«Нас окупували, так. Це правда. Я лягала спати в Україні, а прокинулася вже в Росії. Але я не вважаю, що це я зрадила свою країну. Я вважаю, що країна зрадила мене», – каже Анастасія.

Як вказано у вироку суду, українка добровільно встановила контакт із представниками РФ та погодилася допомагати їм у підривній діяльності.

Зокрема, Ясагашвілі передавала інформацію про позиції українських військових та місця зберігання боєприпасів.

«Коли відступали українські війська, дуже багато було розкидано по лісосмугах і посадка боєприпасів. Російські військові, вони не знали, де це взагалі знаходиться. Потрібна була людина, яка знає місцевість. Мені запропонували, я пішла працювати», – каже засуджена за держраду жінка.

Окремі дії Анастасії призвели до тяжких наслідків для інших людей. У вироку суду описано епізод із передачею інформації про родичів її цивільного чоловіка:

«Анастасія надала військовому з позивним Фантом інформацію, про те, що батьки її цивільного чоловіка – чинні військовослужбовці Збройних сил України, на той момент вони несли службу у Краматорську. І показала, де на подвір'ї були сховані їхні військова форма та екіпірування. Після чого її чоловіка і його сестру затримали росіяни і до них було застосоване фізичне і психологічне насилля», – ідеться у вироку.

Після виїзду на підконтрольну Україні територію жінка звернулася до СБУ, однак, як встановило слідство, надавала недостовірну інформацію.

«Я тільки приїхала, оскільки я працювала на них, я зателефонувала на «гарячу лінію» СБУ і сказала, що ось така ситуація сталася, мені потрібно зустрітися з працівниками Служби безпеки України. Я з ними зустрілась. І тепер я тут», – розповідає Анастасія.

Слідчі також задокументували отримання жінкою завдань від російських кураторів.

«Сьогодні завдання таке, їдеш на Дудикіна, 52, шукаєш дев’ятиповерхівку, піднімаєшся нагору, дивишся, чи можна потрапити на горище, скидаєш геолокацію і фото місць, куди можна непомітно щось покласти. І так поїдеш на пару адрес, одна людина теж сьогодні буде цим займатися, тому тобі легше буде, адреси навпіл», – ідеться у переписці Анастасії з окупантами.

Сама Ясагашвілі визнає факт співпраці з окупаційною владою.

«У звинуваченні я ж казала, що так, було те, що я вербувала людей. Правда в тому, що я дійсно працювала на окупаційну владу», – каже Анастасія.

Мотиви своїх дій вона пояснює особистими рисами характеру.

«Я в житті – авантюристка, знаєте, як кажуть у селі, є таке прислів'я, «у кожної бочки є пробка». Це дійсно так. У мене такий характер. Мені потрібно постійно шукати якісь пригоди. Там попросили, там зробила, а чому б і ні, знаєте, в такому плані», – пояснює зрадниця.

Згодом, за її словами, вона змінила ставлення до своїх вчинків.

«Перший рік, поки я сиділа у в'язниці, у мене там було якесь заперечення, що ось ні, я цього не робила, навіть якщо зробила, я не бачу в цьому нічого поганого. А потім прийшло усвідомлення, що, може, це я була неправа. Може, мене дійсно було за що судити і за що посадити», – каже Анастасія.

У 2024 році суд визнав жінку винною за статтею про державну зраду та призначив 15 років ув’язнення.

Наразі Ясагашвілі погодилася на участь у проєкті обміну до Росії, однак її родичі виступають проти такого рішення через можливі ризики.

«Я хочу позбавити її батьківських прав. Тому що я не знаю, що вона втне потім, коли вийде. Якщо її обміняють, що я тоді робити буду? Розумієте логіку. В цілях безпеки дитини і, мабуть, у цілях власної безпеки не можна її міняти, вона наших там просто знищить. Не можна цього робити», – каже цивільний чоловік Анастасії.

Нагадаємо, школярів «Каховського округу» окупанти змушують виготовляти вітальні листівки для військових російської армії.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України молода жінка із сфери секс-послуг таємно співпрацює з українським підпіллям і передає інформацію про російських військових.

 

Читайте також:

Чи виборола Росія Оскар цього року? Що треба знати про фільм «Пан Ніхто проти Путіна»
Чи виборола Росія Оскар цього року? Що треба знати про фільм «Пан Ніхто проти Путіна»
18 березня, 07:17
Лубінець повідомив про викрадення росіянами українців на Сумщині
Викрадення 19 українців на Сумщині: Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ
6 березня, 12:30
Савченко стала майором Збройних сил України
Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання
8 березня, 18:35
Ситуація на фронті 15 березня
Лінія фронту станом на 15 березня 2026. Зведення Генштабу
15 березня, 22:31
Матір підлітка уникла адміністративної відповідальності через закінчення термінів давності
У Івано-Франківську мати підлітка потрапила під суд, бо її син приніс на урок біології пікантний предмет
15 березня, 18:15
Ворог просунувся поблизу Піщаного, Макіївки та Загірного
РФ просунулася у трьох областях: де окупанти мають успіхи
15 березня, 17:37
Нині триває 1493-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 березня 2026 року
27 березня, 08:29
У бесіді Курт різко розкритикував стан управління в ЗСУ
Командир ЗСУ, який воює 12 років, вказав Зеленському на проблеми в армії. Як відреагував президент
28 березня, 19:15
Американські сили традиційно дислокуються в низці країн Близького Сходу, зокрема в Саудівській Аравії, Бахрейні, Іраку, Сирії, Йорданії, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах і Кувейті
NYT: кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.
30 березня, 01:18

Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
