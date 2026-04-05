Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ

Анастасія Ясагашвілі передавала інформацію про позиції українських військових та місця зберігання боєприпасів

Засуджена в Україні за державну зраду Анастасія Ясагашвілі відверто розповіла про співпрацю з російськими спецслужбами під час окупації Запорізької області. На момент цих подій їй було 19 років, і вона мала однорічну дитину. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Радіо «Свобода».

За словами жінки, вона погодилася на взаємодію з окупаційною владою після захоплення її села на початку повномасштабного вторгнення.

«Нас окупували, так. Це правда. Я лягала спати в Україні, а прокинулася вже в Росії. Але я не вважаю, що це я зрадила свою країну. Я вважаю, що країна зрадила мене», – каже Анастасія.

Як вказано у вироку суду, українка добровільно встановила контакт із представниками РФ та погодилася допомагати їм у підривній діяльності.

Зокрема, Ясагашвілі передавала інформацію про позиції українських військових та місця зберігання боєприпасів.

«Коли відступали українські війська, дуже багато було розкидано по лісосмугах і посадка боєприпасів. Російські військові, вони не знали, де це взагалі знаходиться. Потрібна була людина, яка знає місцевість. Мені запропонували, я пішла працювати», – каже засуджена за держраду жінка.

Окремі дії Анастасії призвели до тяжких наслідків для інших людей. У вироку суду описано епізод із передачею інформації про родичів її цивільного чоловіка:

«Анастасія надала військовому з позивним Фантом інформацію, про те, що батьки її цивільного чоловіка – чинні військовослужбовці Збройних сил України, на той момент вони несли службу у Краматорську. І показала, де на подвір'ї були сховані їхні військова форма та екіпірування. Після чого її чоловіка і його сестру затримали росіяни і до них було застосоване фізичне і психологічне насилля», – ідеться у вироку.

Після виїзду на підконтрольну Україні територію жінка звернулася до СБУ, однак, як встановило слідство, надавала недостовірну інформацію.

«Я тільки приїхала, оскільки я працювала на них, я зателефонувала на «гарячу лінію» СБУ і сказала, що ось така ситуація сталася, мені потрібно зустрітися з працівниками Служби безпеки України. Я з ними зустрілась. І тепер я тут», – розповідає Анастасія.

Слідчі також задокументували отримання жінкою завдань від російських кураторів.

«Сьогодні завдання таке, їдеш на Дудикіна, 52, шукаєш дев’ятиповерхівку, піднімаєшся нагору, дивишся, чи можна потрапити на горище, скидаєш геолокацію і фото місць, куди можна непомітно щось покласти. І так поїдеш на пару адрес, одна людина теж сьогодні буде цим займатися, тому тобі легше буде, адреси навпіл», – ідеться у переписці Анастасії з окупантами.

Сама Ясагашвілі визнає факт співпраці з окупаційною владою.

«У звинуваченні я ж казала, що так, було те, що я вербувала людей. Правда в тому, що я дійсно працювала на окупаційну владу», – каже Анастасія.

Мотиви своїх дій вона пояснює особистими рисами характеру.

«Я в житті – авантюристка, знаєте, як кажуть у селі, є таке прислів'я, «у кожної бочки є пробка». Це дійсно так. У мене такий характер. Мені потрібно постійно шукати якісь пригоди. Там попросили, там зробила, а чому б і ні, знаєте, в такому плані», – пояснює зрадниця.

Згодом, за її словами, вона змінила ставлення до своїх вчинків.

«Перший рік, поки я сиділа у в'язниці, у мене там було якесь заперечення, що ось ні, я цього не робила, навіть якщо зробила, я не бачу в цьому нічого поганого. А потім прийшло усвідомлення, що, може, це я була неправа. Може, мене дійсно було за що судити і за що посадити», – каже Анастасія.

У 2024 році суд визнав жінку винною за статтею про державну зраду та призначив 15 років ув’язнення.

Наразі Ясагашвілі погодилася на участь у проєкті обміну до Росії, однак її родичі виступають проти такого рішення через можливі ризики.

«Я хочу позбавити її батьківських прав. Тому що я не знаю, що вона втне потім, коли вийде. Якщо її обміняють, що я тоді робити буду? Розумієте логіку. В цілях безпеки дитини і, мабуть, у цілях власної безпеки не можна її міняти, вона наших там просто знищить. Не можна цього робити», – каже цивільний чоловік Анастасії.

