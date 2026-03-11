Головна Країна Події в Україні
В окупованому Маріуполі уражено склад боєприпасів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В окупованому Маріуполі уражено склад боєприпасів
Детонація боєприпасів тривала понад півгодини

Вночі 11 березня в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Зазначається, що в Маріуполі був уражений склад боєприпасів. Детонація тривала понад пів години.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. 

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області. 

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці. 

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини. 

Теги: окуповані території Маріуполь

