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У Маріуполі виявлено нові масові поховання: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі виявлено нові масові поховання: супутникові знімки
Ймовірно, фото зі спутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року
фото: GoogleMaps

Кого поховано у знайдених могилах та в який період з’ясовуватимуть після деокупації

Google оновив супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя в GoogleMaps. Тепер там можна побачити місто після російських обстрілів. Про це повідомив радник міського голова Петро Андрющенко.

На змінках є розбомблений Драматичний театр ще до розбору завалів та з надписом «Діти». Тому, ймовірно, фото зі спутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року.

У Маріуполі виявлено нові масові поховання: супутникові знімки фото 1

«Але, нам цікаво інше. Ми детально пропрацьовали карту всіх кладовищ. Та знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сектори за розміром візуально більші за братські могили у с. Виноградне або с. Мангуш.

«Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатьно довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів. Кого поховано та в який період на зараз невідомо. Будемо намагатись з’ясувати, наскількі це можливо», – додав Андрющенко.

У Маріуполі виявлено нові масові поховання: супутникові знімки фото 2

Раніше повідомлялося, що окупанти зносять залізничний вокзал у Маріуполі.

Нагадаємо, триває 427-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: Маріуполь Донеччина війна окупанти

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