ЗСУ ліквідували на фронті 59-річного чемпіона Тамбовської області з мотоциклетного спорту

Артем Худолєєв
Сили оборони знищили російського окупанта Івана Мухтарьова. Про це повідомляє «Главком».

Іван Мухтарьов: що відомо

Іван Мухтарьов народився 9 квітня 1966 року. З юності захоплювався мотоциклетним спортом, займав призові місця на змаганнях різних рівнів, був чемпіоном Тамбовської області.

Також мав розряд кандидата у майстри спорту Росії з мотоциклетного спорту. 

Ліквідація окупанта Мухтарьова

Участь у злочинній війні Росії проти України Іван Мухтарьов почав брати у червні 2025 року. Він мав військове звання сержант та служив стрільцем 1 відділення взводу штурмової роти мотострілецького батальйону.

Ліквідували захисники України окупанта Мухтарьова 1 серпня 2025 року.

Прощання з ним відбулося у середу, 15 квітня 2026 року, у селищі Мордово (Тамбовська область, РФ).

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

