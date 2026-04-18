ЗСУ ліквідували на фронті 59-річного чемпіона Тамбовської області з мотоциклетного спорту

Окупант Мухтарьов мав розряд кандидата у майстри спорту Росії з мотоциклетного спорту

Сили оборони знищили російського окупанта Івана Мухтарьова. Про це повідомляє «Главком».

Іван Мухтарьов: що відомо

Іван Мухтарьов народився 9 квітня 1966 року. З юності захоплювався мотоциклетним спортом, займав призові місця на змаганнях різних рівнів, був чемпіоном Тамбовської області.

Також мав розряд кандидата у майстри спорту Росії з мотоциклетного спорту.

Ліквідація окупанта Мухтарьова

Участь у злочинній війні Росії проти України Іван Мухтарьов почав брати у червні 2025 року. Він мав військове звання сержант та служив стрільцем 1 відділення взводу штурмової роти мотострілецького батальйону.

Ліквідували захисники України окупанта Мухтарьова 1 серпня 2025 року.

Прощання з ним відбулося у середу, 15 квітня 2026 року, у селищі Мордово (Тамбовська область, РФ).

