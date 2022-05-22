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    У Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника «Суспільного»

    16 травня військові РФ викрали з власного помешкання інженера Суспільне Херсон - У Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника «Суспільного»
    16 травня військові РФ викрали з власного помешкання інженера Суспільне Херсон
    фото з відкритих джерел

    За даними видання, наразі чоловік перебуває вдома

    У тимчасово окупованому Херсоні військові РФ звільнили з полону інженера Суспільного Херсон Олексія Воронцова. Про це йдеться у повідомленні компанії.

    «Військові РФ відпустили інженера «Суспільного Херсона» Олексія Воронцова. Він живий і перебуває вдома», – наводить слова його дружини медіа.

    Варто зауважити, що «Суспільне» зверталося до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно сприяти поверненню Олексія Воронцова.

    Нагадаємо, 18 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера «Суспільне Херсон« Олексія Воронцова.

    Чоловіка викрали з його будинку.

    Нагадаємо, з 2 березня 2022 року команда «Суспільне Херсон» працює віддалено і є українським медіа у регіоні, яке продовжує правдиво інформувати жителів тимчасово окупованих територій.

    Станом на зараз приміщення «Суспільне Херсон» контролює окупаційна влада РФ. Зі сторони окупантів неодноразово були спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації.

    Нагадаємо, Росія викрала понад мільйон українців, ООН не має до них доступу.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника «Суспільного»