У Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника «Суспільного»

За даними видання, наразі чоловік перебуває вдома

У тимчасово окупованому Херсоні військові РФ звільнили з полону інженера Суспільного Херсон Олексія Воронцова. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Військові РФ відпустили інженера «Суспільного Херсона» Олексія Воронцова. Він живий і перебуває вдома», – наводить слова його дружини медіа.

Варто зауважити, що «Суспільне» зверталося до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно сприяти поверненню Олексія Воронцова.

Нагадаємо, 18 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера «Суспільне Херсон« Олексія Воронцова.

Чоловіка викрали з його будинку.

Нагадаємо, з 2 березня 2022 року команда «Суспільне Херсон» працює віддалено і є українським медіа у регіоні, яке продовжує правдиво інформувати жителів тимчасово окупованих територій.

Станом на зараз приміщення «Суспільне Херсон» контролює окупаційна влада РФ. Зі сторони окупантів неодноразово були спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації.

Нагадаємо, Росія викрала понад мільйон українців, ООН не має до них доступу.