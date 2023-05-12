У Мелітополі пролунали гучні вибухи

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про гучний вибух у Мелітополі. В деяких районах зникло світло, вода та зв'язок. Про це він написав в Телеграмі.

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«У Мелітополі гучний вибух. Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку», – написав він.

Наразі деталі вибуху уточнюються.

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Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 12 травня, близько 6:50 в окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Місцеві ЗМІ повідомили, що вибух у Мелітополі добре чули жителі центральної частини міста, району парка, Пісчаної.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області внаслідок вибуху постраждав виконувач обов'язків заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ загарбників. У відомстві уточнили, що інцидент стався у Мелітополі. За даними слідства, коли «чиновник» виходив з під'їзду багатоквартирного будинку, був підірваний саморобний вибуховий пристрій, закладений невстановленою особою у сміттєвій урні.

До слова, минулої доби російські загарбники вчергове атакували Херсон. Окупанти з артилерії обстріляли освітній заклад міста. Російська артилерія вдарила по одному з освітніх закладів Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу ніхто з жителів не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.