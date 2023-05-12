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У Мелітополі потужна «бавовна»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітополі потужна «бавовна»
Вибух прогримів у центрі Мелітополя
фото ілюстративне

Подробиці чергового вибуху в Мелітополі з'ясовуються

У п’ятницю, 12 травня, близько 6:50 в окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста», – написав він у Telegram.

Де саме прогримів вибух і всі подробиці з'ясовуються.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух у Мелітополі добре чули жителі центральної частини міста, району парка, Пісчаної.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу. 

Раніше повідомлялося, що окупанти оголосили екстрену евакуацію у Запорізькій області.

2 травня в окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху та сирен. Внаслідок вибуху постраждав так званий заступник начальника «обласного Головного управління МВС Запорізької області».

1 травня був підірваний штаб окупантів у Михайлівці, що під Мелітополем Запорізької області, ворог зазнав втрат.

27 квітня на світанку прогримів вибух у самому центрі Мелітополя. Було підірвано зрадника-поліцейського.

22 квітня жителі Мелітополя повідомили про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Згодом стало відомо, що в районі ДЕПО підірвали тепловоз із кадировцями.

Теги: війна вибух окупанти Мелітополь

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