У мене вже були галюцинації. Оксана Марченко розказала, як врятувалася від туберкульозу

Телеведуча запевняє, що зцілитися від страшної недуги їй помогли у Московській церкві

Телеведуча та дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко у черговій серії пропагандистського проєкту «Паломниця» розповіла, що 19 років тому захворіла на туберкульоз. Свій стан вона приховувала від рідних і чоловіка. А зцілення знайшла у Іонинському монастирі, який нині контролюється Московським патріархатом.

«19 років тому я захворіла на туберкульоз. Окрім двох лікарів, про мій діагноз ніхто не знав. Не казала я про це і вдома, дуже боялася засмутити чоловіка і батьків, а для чужих не хотіла стати ізгоєм. Хвороба швидко прогресувала. Гостра форма потребувала негайного лікування. Препарати були жорсткими, щоденні ін’єкції болючими, мене чекала терапія протягом року. Скоро проявилися побічні дії від прийому ліків, я почала втрачати слух, з’явилися галюцинації», – зізналася Марченко.

Також ведуча розповіла, що якось друзі повели її в Іонинський монастир, де вона нестримно розридалася. Опісля ж почала бувати тут на богослужіннях, під час яких їй ставало легше, минала нудота і відступав головний біль.

«Через пів року терапії, під час чергової комп’ютерної томографії, мій лікар охнув. Від хвороби не залишилося і сліду», – запевнила Марченко.

Також «Главком» повідомляв, що Оксана Марченко випустила третю серію свого проєкту «Паломница». На початку стрічки вона поділилася із глядачами думками про свого чоловіка, висловивши подив, що вони так довго живуть разом.

Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.

«Паломниця» – новий релігійний проєкт Оксани Марченко. За її словами, створювати програму її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

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