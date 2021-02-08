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    Оксана Марченко потрапила до бази «Миротворця»

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    Хрещеним батьком дочки Марченко є Володимир Путін - Оксана Марченко потрапила до бази «Миротворця»
    Хрещеним батьком дочки Марченко є Володимир Путін
    Фото з відкритих джерел

    Марченко звинувачують у запереченні російської агресії

    Сайт центру «Миротворець» вніс до своїх списків дружину народного депутата Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко.

    «Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками», – йдеться в обґрунтуванні появи профілю Марченко на сайті.

    Автори публікації також ставлять їй за провину незаконну комерційну діяльність в окупованому Криму, участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України, а також те, що вона є противником незалежності українського православ’я від РПЦ.

    У профілі представлені численні свідчення причетності дружини нардепа до діяльності низки компаній, що провадять господарську діяльність у РФ та на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв’ю з нею.

    Хрещеним батьком дочки Марченко є президент РФ Володимир Путін, телеведуча заявляє, що підтримує з ним стосунки.

    Згідно з оприлюдненою інформації, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу «1+1».

    «Миротворець» також вніс до своєї бази цивільну дружину народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака Наталію Лавренюк.

    Нагадаємо Марченко анонсувала вихід свого нового телевізійного проєкту «Паломниця». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

    Також Марченко в своєму Instagram відреагувала на санкції, внаслідок яких канали NewsOne, ZIK і «112 Україна» перестали транслювати на українському телебаченні.

    Читайте також: Перша телезірка-мільярдер в Україні. Історія збагачення Оксани Марченко 
    Теги: Віктор Медведчук Оксана Марченко
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