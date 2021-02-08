Оксана Марченко потрапила до бази «Миротворця»

Марченко звинувачують у запереченні російської агресії

Сайт центру «Миротворець» вніс до своїх списків дружину народного депутата Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко.

«Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками», – йдеться в обґрунтуванні появи профілю Марченко на сайті.

Автори публікації також ставлять їй за провину незаконну комерційну діяльність в окупованому Криму, участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України, а також те, що вона є противником незалежності українського православ’я від РПЦ.

У профілі представлені численні свідчення причетності дружини нардепа до діяльності низки компаній, що провадять господарську діяльність у РФ та на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв’ю з нею.

Хрещеним батьком дочки Марченко є президент РФ Володимир Путін, телеведуча заявляє, що підтримує з ним стосунки.

Згідно з оприлюдненою інформації, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу «1+1».

«Миротворець» також вніс до своєї бази цивільну дружину народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака Наталію Лавренюк.

Нагадаємо Марченко анонсувала вихід свого нового телевізійного проєкту «Паломниця». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Також Марченко в своєму Instagram відреагувала на санкції, внаслідок яких канали NewsOne, ZIK і «112 Україна» перестали транслювати на українському телебаченні.



