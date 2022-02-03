У мережі показали трасу Н-18 на Прикарпатті до та після «Великого будівництва» Зеленського

Дорога з’єднує два обласні центри та є оптимальним маршрутом із Поділля до Карпатського національного природного парку

За минулий рік на Прикарпатті відремонтували 202 км доріг державного значення та 32 штучні споруди

Добірку фото у форматі «було/стало», які демонструють, якими були до ремонту, що здійснюється за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», ділянки траси Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль, опублікував у Facebook Укравтодор.

Дорога з’єднує два обласні центри та є оптимальним маршрутом із Поділля до Карпатського національного природного парку, відомих гірськолижних курортів, історичних та краєзнавчих пам’яток.

«Упродовж будівельного сезону 2021 року в Івано-Франківській області відремонтовано 11 км дороги та 12 мостових переходів. Зокрема ремонтували ділянку в Клубівцях, від кільцевої розв’язки на об’їзній Тисмениці до кільцевої розв’язки з дорогою Р-20 Снятин — Тязів. Наразі в Клубівцях дорожники встановлюють бар’єрне огородження на кільцевій розв'язці об’їзної Тисмениці та зміцнюють узбіччя», — йдеться у дописі Укравтодору.

На відремонтованих ділянках підрядники зміцнили основу дорожнього одягу, влаштували два шари асфальтобетону, нанесли горизонтальну розмітку, розчистили узбіччя та влаштували бордюрний камінь для тротуарів.

За минулий рік на Прикарпатті відремонтували 202 км доріг державного значення та 32 штучні споруди.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента та координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за два роки реалізації цієї програми в Україні зробили близько 14 тисяч кілометрів доріг, що становить 40% основної дорожньої мережі.

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