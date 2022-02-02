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    Зеленський анонсував будівництво 48 центрів реабілітації для ветеранів

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    Домовленості про будівництво центрів із реабілітації учасників бойових дій були досягнуті раніше - Зеленський анонсував будівництво 48 центрів реабілітації для ветеранів
    Домовленості про будівництво центрів із реабілітації учасників бойових дій були досягнуті раніше
    фото: пресслужба президента України

    Зеленський повідомив про програму будівництва лікарень для військових разом з іноземними партнерами

    Україна та Нідерланди планують побудувати 48 центрів реабілітації для ветеранів бойових дій. Про це під час спільного з головою уряду Нідерландів Марком Рютте брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

    «Ми маємо окрему програму. Я знаю, що прем'єр-міністр Нідерландів обговорював це з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми хочемо впровадити її разом із Нідерландами та міністерством охорони здоров'я – щодо будівництва 48 сучасних лікарень та реабілітаційних центрів для наших військових та ветеранів», – зазначив президент.

    Володимир Зеленський додав, що співпраця України із Нідерландами у сфері охорони здоров’я вже зараз є досить плідною.

    Зазначимо, станом на літо 2021 року кількість учасників бойових дій в Україні становила 479 076.

    Раніше повідомлялося, що голова медкомісії у Києві налагодив схему хабарів з ветеранів АТО за присвоєння інвалідності.

    Також повідомлялося, що 12 січня набув чинності закон про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення.

    Передбачається, що посвідчення формується безоплатно за бажанням громадянина, на ім’я якого його видано, оформлюється із застосуванням засобів Єдиного державного реєстру ветеранів війни та використовуються на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг та компенсацій.

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    Теги: АТО Нідерланди будівництво Володимир Зеленський
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    Зеленський анонсував будівництво 48 центрів реабілітації для ветеранів