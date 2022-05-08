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    У мережі з’явилися фото російського корабля із ознаками ушкоджень

    Пошкоджений корабель такого ж класу, як і потоплений колись &laquo;Саратов&raquo; - У мережі з’явилися фото російського корабля із ознаками ушкоджень
    Пошкоджений корабель такого ж класу, як і потоплений колись «Саратов»
    Фото: liga.net

    Великий десантний корабель пришвартовано у Севастопольській бухті

    Два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, один з яких має ознаки пошкоджень, сфотографовано у Сахарній балці Севастопольської бухти на території окупованого Криму. Знімок кораблів опублікували «Крим.Реалії».

    Видання зазначає, що після початку вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів Чорноморського флоту РФ було зафарбовано для ускладнення ідентифікації.

    В одного з двох БДК, пришвартованих у Сухарній бухті, є видимі ознаки пошкоджень на лівому борту – мабуть, це ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням на пошкоджені та відремонтовані ділянки корпусу.

    Видання повідомляє, що у складі Чорноморського флоту є чотири великі десантні кораблі цієї серії – «Цезар Куніков» (бортовий номер 158), «Новочеркаськ» (142), «Ямал» (156) і «Азов» (151), причому ВДК «Азов» наразі перебуває у ремонті в Кілен-бухті, а ВДК «Ямал» днями завершив ремонт.

    Нагадаємо, що наприкінці березня у порту міста Бердянськ було знищено великий десантний корабель окупантів «Саратов».

    7 травня українські військові знищили на острові Зміїний три російські катери та ще один пошкодили. Результат атаки зняв супутник.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Азов українці військові корабель ремонт Україна окупація #stoprussia
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    У мережі з’явилися фото російського корабля із ознаками ушкоджень