У мережі з’явилися фото російського корабля із ознаками ушкоджень

Пошкоджений корабель такого ж класу, як і потоплений колись «Саратов»

Великий десантний корабель пришвартовано у Севастопольській бухті

Два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, один з яких має ознаки пошкоджень, сфотографовано у Сахарній балці Севастопольської бухти на території окупованого Криму. Знімок кораблів опублікували «Крим.Реалії».

Видання зазначає, що після початку вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів Чорноморського флоту РФ було зафарбовано для ускладнення ідентифікації.

В одного з двох БДК, пришвартованих у Сухарній бухті, є видимі ознаки пошкоджень на лівому борту – мабуть, це ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням на пошкоджені та відремонтовані ділянки корпусу.

Видання повідомляє, що у складі Чорноморського флоту є чотири великі десантні кораблі цієї серії – «Цезар Куніков» (бортовий номер 158), «Новочеркаськ» (142), «Ямал» (156) і «Азов» (151), причому ВДК «Азов» наразі перебуває у ремонті в Кілен-бухті, а ВДК «Ямал» днями завершив ремонт.

Нагадаємо, що наприкінці березня у порту міста Бердянськ було знищено великий десантний корабель окупантів «Саратов».

7 травня українські військові знищили на острові Зміїний три російські катери та ще один пошкодили. Результат атаки зняв супутник.