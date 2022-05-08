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    Події в Україні

    Біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери

    Два десантно-штурмових катери типу &laquo;Раптор&raquo; пішли на дно - Біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери
    Два десантно-штурмових катери типу «Раптор» пішли на дно
    фото з відкритих джерел

    РФ втратила 46 осіб зі складу екіпажу катерів і десанту

    Минулої доби, 7 травня, біля острова Зміїний влучними атаками «Байрактарів» знищено два ворожих катерів і ще один серйозно пошкоджено. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Так, було знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено.

    «46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога», – йдеться в поідомленні.

    Нагадаємо, 7 травня військові показали, як за допомогою безпілотників «Байрактар» знищили російський катер типу «Серна».


    Нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.


    Також з'явилося відео, як українські винищувачі обстріляли російських загарбників на окупованому острові Зміїний.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери