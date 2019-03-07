У мешканця Данії лікарі знайшли в носі зуб



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Зуб виріс у данця прямо в носі Фото: Newsweek

Медики кажуть, що це дуже рідкісна аномалія, яких у світі було зареєстровано одиниці

У 59-річного чоловіка в Данії знайшли виявили зуб в носовій порожнині, коли він звернувся до лікарів на постійне закладення носа і нежить. Це надзвичайно рідкісний випадок.

У науковій літературі з 1959 до 2008 року зафіксовано, що «інтраназальні зуби» діагностували лише у 23 людей, пише Newsweek.

Данський пацієнт впродовж двох років скаржився на закладений ніс, нежить і гіпосмію – зниження здатності розрізняти запахи. Зрештою, він звернувся в Університетську лікарню в Орхусі. До того йому призначили лікування за допомогою назальних стероїдів, але це не допомогло.

Під час діагностики лікарі виявили масу у нижній частині носової порожнини. Вони запідозрили, що це дермоїдна кіста. Однак, як виявилося, у данця в носі виріс зуб, який заважав йому дихати. Його хірургічно видалили. Аналіз тканин підтвердив, що це зуб.

Видання пише, що такі рідкісні відхилення інколи виникають після травматичного ушкодження лиця, що може спричинити переміщення зуба. Однак, в даному випадку лікарі переконані, що таке пояснення не підходить. Разом з тим, вони наголошують, що важливо вчасно виявити такі зуби в носі. Тому що вони можуть стати причиною смерті.