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    Фото

    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея

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    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея

    Зовсім скоро в Копенгагені відкриється громадський простір, розташований на заводі з переробки відходів

    Зокрема, там можна буде кататися на лижах, вечеряти в ресторані або прогулюватися по пішохідних доріжках, усвідомлюючи, що в даний момент під ногами знищуються тонни сміття.

    Лижний схил наполовину готовий: уже пройшли перші випробування, які сфотографував Расмус Хьйoртшой. Незабаром тут також з'являться пішохідні доріжки, оглядові майданчики, а на зовнішній стороні фасаду - стіна для скелелазіння висотою 85 м.

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    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея
    На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея

    Завод Amager Bakke, спроектований BIG, вже в 2017 році почав свою роботу. А трохи пізніше бюро спільно з SLA Architects розробило гірський центр CopenHill. Поверхню для схилу площею 10 000 м² виготовляла компанія Neveplast - вона пофарбувала її в п'ять відтінків зеленого.

    По-перше, такий колір не дуже сильно брудниться, а по-друге, він символізує діяльність заводу з поліпшення екологічної обстановки. Ще одним нагадуванням про безконтрольне споживання стане димова труба, обладнана спеціальною системою. При викиданні в атмосферу 250 кг вуглекислого газу вона буде випускати кільце пара.

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