На датському сміттєспалювальному заводі відкриють лижний схил. Фотогалерея



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Зовсім скоро в Копенгагені відкриється громадський простір, розташований на заводі з переробки відходів

Зокрема, там можна буде кататися на лижах, вечеряти в ресторані або прогулюватися по пішохідних доріжках, усвідомлюючи, що в даний момент під ногами знищуються тонни сміття.

Лижний схил наполовину готовий: уже пройшли перші випробування, які сфотографував Расмус Хьйoртшой. Незабаром тут також з'являться пішохідні доріжки, оглядові майданчики, а на зовнішній стороні фасаду - стіна для скелелазіння висотою 85 м.

Завод Amager Bakke, спроектований BIG, вже в 2017 році почав свою роботу. А трохи пізніше бюро спільно з SLA Architects розробило гірський центр CopenHill. Поверхню для схилу площею 10 000 м² виготовляла компанія Neveplast - вона пофарбувала її в п'ять відтінків зеленого.

По-перше, такий колір не дуже сильно брудниться, а по-друге, він символізує діяльність заводу з поліпшення екологічної обстановки. Ще одним нагадуванням про безконтрольне споживання стане димова труба, обладнана спеціальною системою. При викиданні в атмосферу 250 кг вуглекислого газу вона буде випускати кільце пара.