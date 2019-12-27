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    Підготовка до обміну. Беркутівець Аброськін бере участь у судовому засіданні з прапором Росії на плечі

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    Павло Аброськін бере участь у судовому засіданні російським триколором на плечі - Підготовка до обміну. Беркутівець Аброськін бере участь у судовому засіданні з прапором Росії на плечі
    Павло Аброськін бере участь у судовому засіданні російським триколором на плечі

    Апеляційний суд розглядає скаргу на арешт колишніх беркутівців

    Київський апеляційний суд 27 грудня розглядає скаргу на запобіжний захід колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Засідання було заплановане на 12:00, але почалося на годину пізніше.

    Ексберкутівець Павло Аброськін бере участь у судовому засіданні з прапором Росії на плечі. Про це повідомив лідер організації С14 Сергій Мазур у Facebook.

    «Беркутівець Аброськін. На плечі прапор РФ. Готовий до обміну і уникнення відповідальності за розстріл Небесної сотні. Усі обвинувачені подали клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції «для уникнення провокацій», - написав Мазур.

    26 грудня Адвокатська дорадча група подала клопотання щодо обов’язкової їхньої участі в розгляді апеляції на запобіжний захід. За словами адвокатів, є імовірність, що беркутівців готують на обмін, а для цього потрібно звільнити їх з-під варти.

    Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня. 

    Раніше два джерела, дотичних до судової справи про розстріли на Інститутській, розповіли журналістам, що з Генпрокуратури надіслали розпорядження прокурорам, аби вони клопотали про звільнення з-під варти фігурантів справи, щоби обміняти їх у бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на полонених українців.

    Натомість у прокуратурі кажуть, що не проситимуть суд звільнити колишніх беркутівців задля обміну.

    суд ДНР Небесна сотня (Євромайдан) прапор арешт обмін полоненими Беркут Сергій Мазур
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