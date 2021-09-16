У Києві п’яний працівник СТО розбив машину клієнта (фото)

В авто повністю розбита передня частина, зачеплено правий бік та розбите заднє скло

Після інциденту механік опинився у лікарні

У Києві на Кільцевій п'яний працівник СТО розбив автівку клієнта. Про інцидент повідомляють очевидці, пише «Київ Медіа».

Зазначається, що за кермом перебував механік СТО, куди віддали авто на ремонт. Водій був напідпитку, не справився із кермуванням і врізався у відбійник.

Відомо, що чоловік опинився в лікарні.

На фото видно, що в авто повністю розбито передню частину, зачеплено правий бік та розбите заднє скло.

До слова, під Києвом на СТО сталася пожежа з вибухом.

Як раніше повідомлялося, працівник СТО у Києві вкрав іномарку клієнтки.