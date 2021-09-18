У Миколаєві в школі однокласники жорстоко побили 12-річного хлопчика

У школяра діагностували важкі травми живота

В одній зі шкіл Миколаєва діти жорстоко побили 12-річного школяра. Дитину доставили в лікарню з важкими травмами живота. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався 17 вересня. Попередньо, у хлопчика відбувся конфлікт із однокласниками на шкільному майданчику, який потім переріс у бійку. Після цього його доставили в лікарню.

Вирішується питання про надання правової кваліфікації. Поліцейські встановлюють всі обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Правоохоронці вже встигли опитати учасників конфлікту, свідків та очевидців, педагогів та адміністрацію школи.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві між двома компаніями підлітків сталася масова бійка зі стріляниною.

Також повідомлялося, що у столичному навчальному закладі №58, що у Шевченківському районі Києва, вчителька побила учня з інвалідністю.

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