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    У Херсоні на перехожого впав шмат бетону

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    З даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого - У Херсоні на перехожого впав шмат бетону
    З даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого
    фото: ДСНС

    Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий чоловік

    У Херсоні сьогодні, 16 вересня, на чоловіка впала бетонна плита. З-під завалу його діставали рятувальники, повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

    Інцидент стався вдень на вулиці Чорноморській. За даними ДСНС, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого.

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    У Херсоні на перехожого впав шмат бетону
    У Херсоні на перехожого впав шмат бетону
    У Херсоні на перехожого впав шмат бетону
    У Херсоні на перехожого впав шмат бетону
    У Херсоні на перехожого впав шмат бетону

    «Спільно з працівниками ХОКАРСу надзвичайники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу. Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги», – розповіли в ДСНС.

    Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий чоловік.

    Теги: ДСНС надзвичайні ситуації аварія рятувальники Херсон будинок
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    У Херсоні на перехожого впав шмат бетону