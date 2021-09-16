У Херсоні на перехожого впав шмат бетону

З даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого

Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий чоловік

У Херсоні сьогодні, 16 вересня, на чоловіка впала бетонна плита. З-під завалу його діставали рятувальники, повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Інцидент стався вдень на вулиці Чорноморській. За даними ДСНС, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого.

«Спільно з працівниками ХОКАРСу надзвичайники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу. Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги», – розповіли в ДСНС.

Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий чоловік.