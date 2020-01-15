У Миколаєві двоє неповнолітніх зґвалтували чоловіка з інвалідністю



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Ґвалтівниками виявилися підлітки у віці 12 і 13 років

У Миколаєві неповнолітні згвалтували 25-річного чоловіка з інвалідністю.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції області.

Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію про госпіталізацію чоловіка з інвалідністю, у якого медики діагностували пошкодження в області прямої кишки.

«Поліцейські опитали потерпілого, який повідомив, що тілесні ушкодження йому нанесли двоє малолітніх хлопців стороннім предметом. Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст. 152 КК України «Зґвалтування», - йдеться в повідомленні.

У злочині виявилися винними малолітні у віці 12 і 13 років. Вони разом з батьками перебувають у відділенні поліції, з ними ведуться слідчі дії.

«Слідчі з'ясовують всі обставини події та мотиви протиправного вчинку неповнолітніх. Розслідування триває», - додали в поліції.