У Миколаєві листоноші «Укрпошти» розносять повідомлення про підняття пенсій разом з рекламою «Слуги народу»



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На зворотному боці повідомленнь прикріплена реклама кандидата в нардепи Олександра Гайду

У Миколаєві листоноші «Укрпошти» розносили по домівках городян повідомлення про збільшення пенсії прикріплюючи до них політичну рекламу кандидата в народні депутати по 128 виборчому округу від партії «Слуга народу» Олександра Гайду. Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній депутат Миколаївської міської ради Олег Мудрак.

За його словами, листоноші розносили по квартирах пенсіонерів листи з повідомленням про те, що за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з 1 липня був проведений перерахунок пенсій відповідно до якого вона була підвищена на 500 грн - до 2 тис. На зворотному боці листа була прикріплена реклама кандидата в нардепи Олександра Гайду.

«Яке відношення Гайду має до підвищення пенсій? У чому полягає його участь? Які права має на те, щоб ставити себе в ряд з урядом України? Як ви можете оцінити ці дії, спрямовані на пряме введення в оману пенсіонерів і мають явні ознаки шахрайства від кандидата Гайду? Що це? Я відповім від себе. Це цинізм, скотство, підлість і гидота. Панове зі штабу Гайду! Ви брешете, навмисно вводите в оману людей похилого віку і тим самим б'єте по президенту України і рівню довіри виборців до нього. Ви чистої води шахраї, які грають на довірливості, хворобах і добродушно-старечому сприйнятті людей похилого віку. Тільки команда цинічних аферистів здатна на таке, ким ви і є по суті після цих подій, - написав Олег Мудрак.

Варто зазначити, що раніше головою Миколаївської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошти» був Дмитро Ганіченко, який був помічений у неділю, 8 липня на зустрічі з головою партії «Слуги народу» Дмитром Разумковим.

Нагадаємо, кандидати в народні депутати по мажоритарних округах від партії «Слуга народу» розмістили агітацію в Миколаєві на незаконних рекламних конструкціях. Зокрема кандидат в нардепи від «Слуги народу» по 128 виборчому округу Олександр Гайду розмістив свою агітацію на фасаді будівлі по проспекту Миру, 5 в Інгульському районі.

Джерело: НикВести