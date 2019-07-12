Знятий з виборів кандидат від «Слуги народу» збирається поновитися через суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екскандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» Олександр Куницький

«Я відновлюсь через суд і виграю по 169 округу», - заявив Куницький

Екскандидат в народні депутати від «Слуги народу» по 169 округу у Харкова Олександр Куницький заявляє, що Центральна виборча комісія прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського.

Про це Куницький написав на своїй сторінці в Facebook.

«ЦВК зняла мою кандидатуру з виборів! Грановський прекрасно знає, що я відновлюсь через суд і виграю по 169 округу! Дев’ять «мотивованих» Грановським членів ЦВК проголосували проти мене! Сім членів ЦВК були проти мого зняття. Це як раз і є чіткий сигнал політичного тиску! Жоден не утримався!», - заявив Куницький.

Нагадаємо, ввечері 11 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького.

ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх п’яти років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.

Натомість представник «Слуги народу» стверджував, що він перебував за межами країни у службових відрядженнях, тому це має бути доказом його перебування в Україні.

Раніше кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.