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    Глава Пентагону знову зателефонував Резнікову

    Остін і міністр оборони України мали розмову про зброю і протидію РФ<br /><br /> - Глава Пентагону знову зателефонував Резнікову
    Остін і міністр оборони України мали розмову про зброю і протидію РФ

    фото з відкритих джерел

    Ллойд Остін обговорив з Резніковим військові потреби України

    Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонні переговори з українським колегою Олексієм Резніковим, під час яких вони обговорили військові потреби України. Про це йдеться у поширеній заяві прессекретаря американського військового відомства Джона Кірбі.

    «Міністр оборони Ллойд Остін поговорив з українським міністром оборони Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові потреби України напередодні зустрічі контактної групи з оборони України, яку США проведуть 23 травня», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у майбутній зустрічі братимуть участь представники понад 40 країн. Кірбі також нагадав, що 19 травня президент США Джо Байден розпорядився виділити додатково $100 млн військової допомоги Україні, щоб надати країні «артилерію, РЛС контрбатарейної боротьби, військові транспортні засоби, польове обладнання та запчастини».

    Нагадаємо, 16 травня глава Пентагону Ллойд Остін зідзвонився з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

    Нагадаємо, нещодавно Пентагон повідомив погану новину для України.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна військові Україна Пентагон Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Глава Пентагону знову зателефонував Резнікову