Зеленський підбив підсумки 87 дня війни: звернення (відео)

Кожен з нас має щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні, заявив президент

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 67 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«Українці! Українки! Наші захисники і захисниці! Сьогоднішній день в нашій державі має подвійне значення. Це День науки. І – День Європи. Я вітаю наших науковців, які попри всі труднощі тим не менше працюють заради того, щоб Україна зберегла і розвинула свій науковий потенціал. Звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути направлені тільки на захист. І це – значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя. Але – такий час. Робимо все, щоб якнайшвидше повернутися до правил мирного часу», – сказав президент.

Зеленський розповів, що підписав сьогодні указ про нагородження наших героїв.

«215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 30 посмертно. Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази. Про відзначення наших захисників і захисниць. Про присвоєння звання Герой України. І це відображає тяжкість воєнної ситуації», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що війна продовжується, і кожен має щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні

«Війна триває. Вона не закінчилася. Нам ще потрібно битися і йти до перемоги. Можливо, комусь у тилових містах здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні. Щодня українці гинуть за нашу незалежність. І кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Тим, чим можуть. Так, як можуть», – заявив президент.

Раніше російські окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це вже вдруге російські військові руйнують саме цей міст. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене.

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

Читайте також: Генерал США Ходжес спрогнозував кульмінацію війни Росії проти України